SPÖ und NEOS drängen beim U-Ausschuss auf baldigen Start

SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner zeigte sich „maßlos enttäuscht“, dass die Grünen versucht haben, der Volkspartei „die Mauer zu machen“. Der VfGH habe aber mit seinem Erkenntnis, dass der U-Ausschuss im Umfang des ursprünglichen Verlangens von SPÖ und NEOS als eingesetzt gilt, die Bundesregierung in die „Schranken“ gewiesen. „Gestern war ein guter Tag für Transparenz, Kontrolle und Anstand“, so die SPÖ-Chefin. Der schwarz-grüne Versuch, mit „fadenscheinigen rechtlichen Argumenten“ zuzudecken, was für die ÖVP unangenehm werden könnte, blieb erfolglos. Nun müsse man „so rasch wie möglich“ mit der Aufklären beginnen.

„Eine gewisse Genugtuung“ verspürt NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger: Der VfGH-Spruch zeige, dass das Verlangen sorgfältig vorbereitet gewesen sei. Und Genugtuung verspüre man auch deswegen, da es nicht möglich war, „den Deckel draufzuhalten“, so Meinl-Reisinger: „Dass die ÖVP kein Interesse an Aufklärung hat, ist klar und nachvollziehbar, dass die Grünen da mitgespielt haben nicht.“ Jetzt gelte es, „restlos aufzuklären, was unter Türkis-Blau gelaufen ist“. Gewonnen sei noch nichts, denn die Regierungsparteien, die bis jetzt kein Interesse an Aufklärung hatten, werden jetzt auch keines haben. Der „Verzögerungsspielchen“ habe man aber genug.