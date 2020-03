Immer mehr Frauen arbeiten, aber Lohnschere hält sich

Die Berufswahl vieler Frauen und Mädchen wird denn auch für einen Gutteil des „Gender Pay Gap“ verantwortlich gemacht, also die Lohnschere zwischen Männern und Frauen. Diese schließt sich laut aktuellen Berechnungen der Statistik Austria zwar: Demnach haben Frauen 2008 ein Viertel (25,1 Prozent) weniger verdient als Männer, 2018 betrug der Unterschied „nur“ noch ein Fünftel (19,6 Prozent). Allerdings liegt die Lohnschere beim Bruttostundenlohn immer noch deutlich über dem EU-Durchschnitt von 15,7 Prozent.

Die Gründe für diese beträchtlichen Lohnunterschiede hat die Statistik Austria zuletzt auf Basis von Daten aus dem Jahr 2014 errechnet. Demnach lässt sich ein Teil des Unterschieds dadurch erklären, dass Frauen häufiger in schlecht bezahlten Berufen und Branchen arbeiten sowie öfter in Teilzeit gehen: Fast jede zweite Frau arbeitet Teilzeit (47,5 Prozent), bei Männern ist es nur jeder Neunte (11,2 Prozent). Mehr als die Hälfte des Lohnunterschiedes bleibt damit aber unerklärt.

Die wirtschaftsliberale „Agenda Austria“ hat zuletzt aber auch auf den Einfluss der Kindererziehung auf die Lohnschere hingewiesen. Demnach verdienen Mütter nicht nur weniger als Männer, sondern auch weniger als ihre kinderlosen Kolleginnen. Selbst zehn Jahre nach der Karenz kommen Mütter demnach nur auf 2.277 Euro monatlich, Frauen ohne Kinder dagegen auf 3.411 Euro. Wobei Frauen in Bundesländern mit gut ausgebauter Kinderbetreuung wie Burgenland, Wien und Kärnten deutlich besser aussteigen als etwa in den drei westlichen Bundesländern.

Frauen starten auch später in die Selbstständigkeit, sind vorsichtiger, länger am Markt, geringer fremdfinanziert - und verbleiben primär in den „klassischen“ Frauenberufen. Dominant ist der Handel, von rund 20.000 Gründungen entfielen hier im Vorjahr 15.000 auf Frauen. Bei Start-ups hingegen waren es nur 18 Prozent, rechneten heute Erste Bank und Sparkassen bei einer Pressekonferenz vor.