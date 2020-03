Donauinselfest heuer unter dem Motto „Ganz Wien“

Die Wiener SPÖ - die Partei veranstaltet das Donauinselfest - hat am Mittwoch erste Details zum Großevent verraten. So wird das Motto heuer „Ganz Wien“ lauten. Dieses soll verdeutlichen, dass der Zusammenhalt „das herausragendste Merkmal unserer lebenswerten Stadt ist“, sagte die SPÖ-Landesgeschäftsführerin Barbara Novak. Das Coronavirus habe „im Moment“ keine Auswirkungen auf die Planung.

. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Bei einigen Events ist aufgrund der räumlichen Gegebenheiten eine Voranmeldung nach dem Motto „First come, first serve“ notwendig.

Bezüglich des Coronavirus sei man im ständigen Kontakt mit den Behörden. „Wir warten ein bisschen ab und am Ende entscheidet vor allem die Behörde, ob das Donauinselfest stattfinden kann oder nicht“, so Novak. Wobei sie sehr zuversichtlich ist, dass das Freiluft-Festival wie geplant über die Bühne gehen wird: „Im Augenblick sehen wir, dass die Meisten Richtung Juni verschieben, wenn sie verschieben. Also glauben wir, dass wir ziemlich safe sind, nachdem das Donauinselfest Ende Juni stattfinden wird.“