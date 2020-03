Lkw durchbrach Mittelleitwand auf S5 in Niederösterreich

Ein Verkehrsunfall hat am Mittwoch für kilometerlangen Stau auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) gesorgt. Ein Lkw war bei Tulln nach einem Reifenplatzer gegen die Mittelleitwand gekracht. Wegfliegende Betonteile durchschlugen Scheiben zweier Pkw und verletzten einen Lenker sowie eine Autofahrerin schwer, berichtete die Polizei. Die S5 war bis in die Abendstunden gesperrt.

Teile der Leitwand durchschlugen die Windschutzscheibe des Wagens einer 35-Jährigen sowie das Fenster der Fahrertür des Autos eines 65-Jährigen. Beide Personen waren in Richtung Stockerau unterwegs. Während die Frau per Notarzthubschrauber in das AKH nach Wien geflogen wurde, wurde der Mann aus dem Bezirk Tulln in das Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert. Der dreijährige Sohn der verletzten Lenkerin überstand den Unfall so wie die Lebensgefährtin des 65-Jährigen ohne Blessuren.