Experte gibt Sanders und Biden gleiche Chancen gegen Trump

Der Politikberater Yussi Pick sieht das Rennen um das US-Präsidentenamt als völlig offen an. Weder Bernie Sanders noch Joe Biden seien besser positioniert, um Amtsinhaber Donald Trump zu schlagen, sagte Pick am Mittwochabend bei einer Diskussionsveranstaltung in Wien. „Ich glaube, es ist relativ egal. Die Wahrscheinlichkeit von beiden, zu gewinnen oder zu verlieren, ist 50/50.“

Pick zeigte sich auch wenig überrascht vom Comeback Bidens am Super Tuesday, dem großen Vorwahltag in 14 Staaten. Wenn man es in einem größeren Zeitraum betrachtet, „ist genau das passiert, was von vornherein klar war“, sagte er bei einer Podiumsdiskussion der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft (ÖAG) mit Blick auf Bidens ursprüngliche Favoritenrolle im Vorwahlkampf der Demokraten. Das „Momentum“ habe sich nun von Sanders zu Biden verlagert, weil sich das Establishment hinter den Ex-Vizepräsidenten gestellt habe.