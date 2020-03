Ramelow sieht nach Thüringen-Wahl keinen Stillstand

Der neu gewählte Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erwartet eine „neue Form des Miteinanders“ in der politischen Arbeit. „Es wird keinen Stillstand in Thüringen geben“, sagte Ramelow am Donnerstag im ARD-“Morgenmagazin“. Mit der CDU seien bereits wichtige Projekte wie ein neuer Landesetat und Investitionen für Kommunen vereinbart worden.