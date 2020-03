Zwei tödliche Verkehrsunfälle in Niederösterreich

Bei zwei Verkehrsunfällen in Niederösterreich sind am Mittwoch zwei Frauen ums Leben gekommen. Auf der L89 bei Amstetten-Mauer geriet eine 29-Jährige ebenso mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn wie eine 68-Jährige bei Schönkirchen-Reyersdorf (Bezirk Gänserndorf). Beide starben trotz Reanimationsversuchen noch an Ort und Stelle, wie die Polizei mitteilte.