Reutte, Stuttgart – Die Enttäuschung war riesengroß, auch Tränen flossen. Susanne Matzner und Hannes Hohenrainer starrten sich Mittwochvormittag am Flughafen Stuttgart an und konnten es nicht glauben. Wegen einem Kilo Hund sollte der ganze Urlaub kaputt sein. Die Maschine von Condor nach Gran Canaria hob ohne sie und ihre beiden Lieblinge Finja und Wuzl ab. Auch am Tag danach sind die Emotionen nur schwer zu unterdrücken. Zorn, Unverständnis über die Paragrafenreiterei – beide sind bemüht, trotzdem schön zu sprechen.