Vom Tornado bis zum Womanizer: Was die Feuerwehr Mieming 2019 erlebt hat

Mieming – Als „eine besondere Erfahrung“ stuft die FF Mieming einen Einsatz Ende März letzten Jahres ein, als der Bericht über den Brand eines „Womanizer“-Liebesspielzeugs im Internet veröffentlicht wurde. Dieser entwickelte sich in den Medien zu einem Selbstläufer. Nach Berichten in mehreren Printmedien sowie via Radio- und Fernsehstationen wurde in kürzester Zeit österreichweit und international über den Vorfall berichtet. Das Feuer­wehrkommando hatte in diesen Tagen alle Hände voll zu tun, um den Journalisten Auskünfte und Interviews zu geben. Insbesondere in sozialen Netzwerken wurde das Ereignis kommentiert und geteilt. Selbst der Hersteller des Erwachsenenspielzeugs wurde auf die Berichterstattung aufmerksam und nahm Kontakt auf.