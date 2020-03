Offener Brief: Anzeigen von Frauen „endlich ernst nehmen“

Sechs Morde und sechs Mordversuche an Frauen in neun Wochen, diese schreckliche Bilanz haben der Verein AÖF - Autonome Österreichische Frauenhäuser und die Türkische Kulturgemeinde (TKG) zum Anlass für einen offenen Brief an die Regierung genommen. Sie fordern, dass Frauen „endlich ernst genommen“ werden, wenn sie Anzeigen erstatten.

„Faktisch wöchentlich wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet oder lebensgefährlich verletzt“, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Appell. Das bisher letzte und jüngste Opfer ist eine 16-Jährige, die von ihrem Ex-Freund in Wien mit 30 Messerstichen lebensbedrohlich verletzt wurde. „Sie erstattete davor bereits wegen Körperverletzung eine Anzeige. Aber er wurde nicht in U-Haft genommen, sondern nur auf freiem Fuß angezeigt“, so die Kritik. „In Folge hat er seine Ex-Freundin fast ermordet und sie schwebt noch immer in Lebensgefahr.“