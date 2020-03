Schwoich – Perchtentreffs werden in Schwoich wohl künftig ohne die hiesige Feuerwehr ablaufen. Damit ziehen die Kameraden ihre Konsequenzen aus einem Unfall im Dezember 2019. Bei einem Auftritt mehrerer Gruppen entzündete sich in einer Metallbox gelagerte Pyrotechnik. Durch die Stichflammen gerieten die Kostüme mehrerer Teilnehmer in Brand – es gab mindestens eine schwer verletzte Person, erinnert sich Bezirksinspektor Stefan Winkler.