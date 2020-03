Trins – Die Gemeinderatssitzung in Trins geriet am Mittwochabend wieder einmal zur Showbühne. Und zeigte die tiefen Gräben, die das Dorf durchziehen. Anlassfall war dieses Mal die bereits Monate zurückliegende Verlosung von Grundstücken der Gemeindegutsagrargemeinschaft. Das Ganze war als Win-win-Situation gedacht: Die Gemeinde Trins verkauft Gründe der Gemeindegutsagrargemeinschaft, um Geld in die Kasse zu spülen. Und Trinser können sich zu leistbaren Preisen (170 Euro pro Quadratmeter) ein Eigenheim schaffen. 15 Gründe zu jeweils 400 Quadratmetern sind zur Verfügung gestellt und verlost worden. Neun Interessenten waren zugelassen. Die im Vorfeld vom Gemeinderat festgelegten Kriterien für die Teilnahme waren unter anderem, den Hauptwohnsitz seit mindestens fünf Jahren in Trins zu haben sowie keinen eigenen Baugrund zu besitzen. Monatelang war es nach der Verlosung ruhig, vor der Gemeinderatssitzung schlugen Mandatare der beiden Fraktionen „Offene Heimatliste“ und „Für Trins“ dann plötzlich Alarm: Zwei der Verlosungsteilnehmer haben bereits ein Haus in Trins, einer davon ist der Bruder des Bürgermeisters Mario Nocker (Trins gemeinsam).