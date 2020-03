NEOS drängen auf Maßnahmen gegen weibliche Altersarmut

Das Problem der Altersarmut steht für NEOS am Frauentag im Vordergrund. Um allen Frauen ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben im Alter zu ermöglichen, fordern sie automatisches Pensionssplittung. Der Schlüssel dafür sei finanzielle Unabhängigkeit durch Erwerbsarbeit, sagten NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Frauensprecherin Henrike Brandstötter am Donnerstag.

Da in Österreich Frauen den allergrößten Teil der Kinderbetreuung und auch der Pflege Angehöriger leisten, ist der Gender Pension Gap - also die Pensionsschere - mit 40 Prozent „katastrophal“, stellte Meinl-Reisinger fest. Eine Stärkung der finanziellen Unabhängigkeit hält sie auch angesichts der vielen Fälle häuslicher Gewalt „bis hin zu Morden“ an Frauen für dringend geboten.