Früherer UNO-Generalsekretär Javier Perez de Cuellar ist tot

Er galt als überzeugter Pazifist und war für seine Friedensbemühungen in zahlreichen Konflikten bekannt: Der frühere UNO-Generalsekretär Javier Perez de Cuellar ist tot. Der Peruaner starb am Mittwoch im Alter von 100 Jahren, wie sein Sohn im peruanischen Radiosender RPP mitteilte.

Perez de Cuellar war von 1982 bis 1991 in der Nachfolge von Kurt Waldheim höchster Beamter der Vereinten Nationen. Er führte die UNO in einer Zeit, die geprägt war vom Kampf gegen den Welthunger und von mehreren Kriegen. Die UNO würdigte die wichtige Rolle, die er bei der Beilegung des Iran-Irak-Konflikts, der Freilassung von US-Geiseln im Libanon und den Friedensverhandlungen in Kambodscha und El Salvador spielte. Als größtes Verdienst seiner Amtszeit sah Perez de Cuellar seinen Beitrag zur Unabhängigkeit Namibias im Jahr 1990 an - der Grundstein dafür für war noch unter Waldheim gelegt worden.