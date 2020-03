Shiffrin könnte in Aare Comeback geben

US-Ski-Star Mikaela Shiffrin will in der kommenden Woche in Aare ihr Comeback im alpinen Ski-Weltcup geben. „Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich es mir gegenüber nicht mehr verantworten könnte, würde ich nicht versuchen, wieder an den Start zu gehen“, betonte die zweifache Olympiasiegerin in einem Interview mit der „New York Times“.