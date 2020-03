EU-Förderungen wirken sich in Österreich positiv aus

Zwischen 1995 und 2017 flossen demnach 14,7 Mrd. Euro an EU-Geldern aus den Fördertöpfen EFRE (Regionalfonds), ELER (Ländliche Entwicklung), ESF (Sozialfonds) sowie Fischereiförderung und Gemeinschaftsinitiativen nach Österreich. Dazu kamen 16,3 Mrd. Euro aus nationalem Steuergeld als „Kofinanzierung“. In Summe gingen daher 31 Mrd. Euro an Projekte in Österreich. Das Wifo hat in mühsamer Kleinarbeit die Daten aus den Einzelprojekten zusammengetragen und kann auf dieser neuen Datenbasis lokale und regionale Effekte (auf Bundesländer-, Bezirks- und Gemeindeebene) errechnen.

Die Förderungen sowohl der einzelnen Fördertöpfe als auch der Mittel insgesamt hatten regionale Schwerpunkte, gingen also nicht im Gießkannenprinzip an alle, sagte Wifo-Projektkoordinator Peter Mayerhofer am Donnerstag in Wien. Auch fließe mehr Förderung in Gebiete mit Problemen, sie sei also grundsätzlich treffsicher. In Gebieten mit Förderungen seien eine steigende Beschäftigung und steigende Kommunalsteuern nachweisbar. In allen Gebieten seien die Auswirkungen positiv und statistisch signifikant, wenn auch meist nicht überwältigend groß.