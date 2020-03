Frauentag: AK-Präsidentin Anderl für volle Lohntransparenz

„Gleichberechtigung heißt, dass Frauen ein eigenständiges Leben führen können. Gleichberechtigung beginnt daher beim Geld. Ich fordere von der Bundesregierung einen konkreten Fahrplan: Ich will, dass es den Equal Pay Day im Jahr 2030 nicht mehr gibt“, verlangte Anderl am Donnerstag in einer Aussendung.

Mit den Einkommensberichten in großen und mittleren Unternehmen ist in Österreich zwar bereits ein Instrument zu mehr Lohntransparenz vorhanden, doch es seien dringend weitere Maßnahmen notwendig, um Fairness bei Löhnen und Gehältern herzustellen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen innerhalb des Unternehmens Einblick bekommen, wer wie viel verdient.

Auf dieses Thema setzten auch die ÖGB-Frauen in ihrer aktuellsten Forderung. Eine ganzjährige, qualitätsvolle Kinderbetreuung sei nämlich ein wesentlicher Schlüssel für Chancengleichheit am Arbeitsplatz, sagte Korinna Schumann, ÖGB-Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende, in einer Aussendung am Donnerstag.