„Elfie Semotan, Photographer“: Vom Feilen an perfekten Momentaufnahmen

Innsbruck – Irgendwann – ungefähr in der Mitte des Films – erzählt sie doch. Von ihrer Arbeit als Modefotografin. Und ihren Versuchen, die Grenzen des Gängigen zunächst auszuloten und dann Schritt für Schritt zu erweitern. Die schönsten Arbeiten, sagt Elfie Semotan dann, seien sowieso immer die gewesen, „für die man nicht bezahlt wurde. Oder nur ganz wenig.“ Darüber muss die inzwischen 78-jährige Fotografin dann selbst lachen. Mehr, soll dieses Lachen wohl sagen, gäbe es eh nicht zu sagen. Aber Joerg Burgers Film „Elfie Semotan, Photographer“ ist auch kein Film übers Reden, sondern über das Arbeiten. Und im Falle von Elfie Semotan heißt das hinschauen. Semotan ist eine Künstlerin. Und sie ist ein Profi. Das macht der Film schnell klar: Nichts passiert einfach, kein Bild ist bloßer Schnappschuss, auch an Momentaufnahmen wird gefeilt: einen Zentimeter weiter nach links, vier fingerbreit nach oben. Begeisterungsfähig allerdings ist Semotan geblieben: Genügt ein Bild ihren Ansprüchen freut sie sich – „großartig, ganz großartig“. Dass auch das „Großartige“ verfeinert werden will, macht eine zentrale Szene des Films deutlich: Mit einem Assistenten klickt sich Semotan durch ihre Aufnahmen, markiert, wo nachgebessert werden muss, damit es zum Original werden kann.