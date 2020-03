EU-Indien-Gipfel wegen Coronavirus verschoben

Wegen des neuartigen Coronavirus ist der für den 13. März geplante EU-Gipfel mit Indien verschoben worden. Gesundheitsbehörden beider Seiten hätten nahegelegt, dass zurzeit nicht gereist werden soll, sagte ein Sprecher des indischen Außenministeriums am Donnerstag in Neu Delhi. Beim Treffen in Brüssel sollte es laut EU-Angaben um Handel, Investitionen, Energie, Klima und Migration gehen.