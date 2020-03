Vignettenbefreiung des Landecker Tunnels bestätigt

Landeck – „Damit kann so manches Chaos verhindert werden“, betont Bürgermeister Wolfgang Jörg. Gemeint ist die zeitweise Vignettenbefreiung des Landecker Tunnels, die gestern noch einmal von Seiten des Landes – und damit offiziell – bestätigt wurde. Der Stadtchef hatte bereits in der Februarsitzung des Gemeinderats eine entsprechende Maßnahme für die Bauzeit der neuen Schlossgalerie angekündigt. Ihm ging es vor allem um die Mautflüchtlinge, die in der Stadt stranden und hier für einen Kollaps sorgen.