EU-Unterhändler sieht nach Brexit Differenzen mit London

Großbritannien war am 31. Jänner aus der EU ausgetreten. In einer Übergangsphase bis Jahresende bleibt das Land noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. In dieser Zeit wollen die beiden Seiten Vereinbarungen zu ihren künftigen Beziehungen und insbesondere ein Handelsabkommen abschließen. Das nächste Treffen der Unterhändler findet von 18. bis 20. März in London statt.