Integration der Geflüchteten seit 2015 für Raab „Kraftakt“

Ministerin Susanne Raab (ÖVP) hat die Integration der seit 2015 nach Österreich Geflüchteten als „gesamtgesellschaftlichen Kraftakt“ bezeichnet. „Österreich hat die Folgen von 2015 noch nicht überstanden“, erklärte sie am Donnerstag und warnte davor, dass die Migrationskrise schnell zur Integrationskrise werden könne.

In Österreich hätten seit 2015 rund 200.000 Menschen um Asyl angesucht, 110.000 hätten einen positiven Asylbescheid erhalten, erläuterte die Integrationsministerin: „Das ist in der Größenordnung der Stadt Klagenfurt.“ Die Unterbringung in den Asylquartieren habe mehr als zwei Milliarden gekostet, insgesamt habe man 70.000 Deutschkurse und 100.000 Wertekurse sowie mehr als eine halbe Million Beratungen durchgeführt.