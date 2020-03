EU-Staaten uneinig bei Erhöhung der Klimaziele für 2030

Die EU-Mitgliedstaaten sind sich uneins, ob die Klimaziele der EU bis 2030 rasch erhöht werden sollten. Vertreter einer Reihe von Ländern sprachen sich am Donnerstag bei einem Treffen der Umweltminister in Brüssel für höhere Treibhausgas-Reduktionsziele aus. Österreich wolle die EU-Kommission in ihren ambitionierten Vorschlägen unterstützen, kündigte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) an.