Mindestens elf Tote bei Einsturz von Wohnhaus in Pakistan

Beim Einsturz eines fünfstöckigen Wohnhauses in Pakistan sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. 22 weitere Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt, als das Gebäude in der Hafenstadt Karachi am Donnerstag in sich zusammenstürzte. Unter den Toten seien sieben Frauen und drei Kinder, sagte ein Arzt. Rettungskräfte suchten in den Trümmern zudem nach mehreren Verschütteten.