Auskunftsperson im Fall falscher „Polizisten“ aufgetaucht

Den Verdächtigen wird schwerer gewerbsmäßiger Betrug im Rahmen einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Am Donnerstagvormittag gingen die Behörden mit Fotos eines Unbekannten an die Öffentlichkeit, der bei den Ermittlungen auf Videoaufzeichnungen aufgetaucht war. Der als Auskunftsperson gesuchte Mann wurde noch am frühen Nachmittag in Begleitung eines Anwalts beim Landeskriminalamt vorstellig. Er sollte nun befragt werden, um festzustellen, in welchem Zusammenhang er mit dem Fall steht bzw. ob dies überhaupt der Fall ist.