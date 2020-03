Die Philadelphia Flyers mit dem Villacher Stürmer Michael Raffl haben am Donnerstag in der National Hockey League (NHL) ihre Siegesserie fortgesetzt. Die Flyers feierten mit einem 4:1 gegen die Carolina Hurricanes ihren achten Sieg in Folge. Raffl traf im Wells Fargo Center im zweiten Drittel zum 2:0. Insgesamt verzeichnete er 12:29 Minuten Eiszeit.