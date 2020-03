„Erfreulich großes Interesse an der Dorfentwicklung“ in Serfaus

„Das Projekt geht heuer ins Finale“, sagte Gerald Mathis vom Vorarlberger Institut für Standort-, Regional- und Kommunalentwicklung auf TT-Anfrage. Für den erfahrenen Koordinator zeichnet sich unabhängig von den Themen ein Erfolg ab: „Die Bürgerbeteiligung am Projekt bzw. in den Arbeitskreisen ist überdurchschnittlich groß. Das ist in Hinblick auf die Akzeptanz der Zukunftsstrategie im Dorf sehr wichtig.“