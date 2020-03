Auch Tiroler Ärzte kämpfen wegen des Coronavirus mit Engpässen

Innsbruck – „Coron­a: Ärztinnen und Ärzte gesucht!“ – Mit einem Schreibe­n hatten sich Land und Ärztekammer zuletzt an Tirols Ärzteschaft gewandt. Gesucht wurden bzw. werden Haus- und Sprengelärzte, die Verdachts­fälle inklusive Mundhöhlenabstrich abklären und mit Unterstützung der Rettungsdienste übernehmen. Es gibt genaue Angaben, wie das Prozedere abzulaufen hat. Dazu gibt es einen entsprechender Werkvertrag, der mit jeder Ärztin bzw. jedem Arzt abgeschlossen wird. Pro Probennahme gibt es eine Fallpauschale von 150 Euro. Außerdem werden diese Mediziner von der jeweiligen Bezirksverwaltungs­behörde zu so genannten Epidemieärzten mit Bescheid bestellt.

Probleme gab es in der Vorwoche allerdings, weil sich viele Vertragsärzte mangels Schutzausrüstung geweigert hatten, Verdachtsfälle mittels Hausbesuch zu untersuchen und vor Ort Abstriche zu machen. Im Gespräch mit der TT erklären Ärzte, dass sie deshalb zwischen Landessanitätsdirektion und den Gesundheitsämtern der jeweiligen Bezirkshauptmannschaften „im Kreis telefoniert“ hätten. Aktuell ist es so, dass die Ordinationen unterschiedlich gut mit Desinfektions­mitteln und Masken ausgerüstet sind. Mittlerweile gibt es bei Desinfektionsmitteln solche Lieferengpässe, dass die Apotheken selbst Mixturen mit hochprozentigem Alkohol anmischen. Bachler schlägt vor, dass künftig echte FP3-Masken in den Ordinationsbedarf mitaufgenommen werden – von den Kassen bezahlt. Auch andere an der Front stehende Hausärzte urgieren, dass zudem unbedingt viele „normale“ Masken den Hausärzten aus Ordinationsbedarf zur Verfügung gestellt werden sollten.

Wie die Tiroler Tageszeitung berichtete, ist derzeit auch die Aufregung in den Tirol Kliniken groß: Schutzmasken und Desinfektionsmittel sollen verschwunden sein. Während in einer ersten Stellungnahme lediglich von „einer entwendeten Maske aus einer Ambulanz an der Innsbrucker Klinik“ die Rede war, erging eine Mail an Landtagsabgeordnete Andrea Haselwanter-Schneider von der Liste Fritz. Bedienstete erklärten darin, dass das Hygienematerial knapp werde und es bereits zu Rationierungen von Schutzmasken in einzelnen Kliniken komme. Zudem wird ausgeführt, es seien Lagerbestände (Masken und Desinfektionsmittel) entwendet und die Lager zum Schutz daher verschlossen worden.