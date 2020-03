SPÖ wegen Verstoßes gegen Großspendenverbot verurteilt

Die SPÖ soll nun einerseits den Gegenwert der Veranstaltung in Höhe von 150.073,06 Euro bezahlen. Andererseits wurde die Partei zu einer Zahlung von 31.500 Euro verurteilt, weil ihr Parlamentsklub im Wahlkampf Inserate geschalten hatte. Darin sieht der Senat eine verbotene Spende des Klubs an die Partei.

Seitens der SPÖ hieß es am Freitag, der Parlamentsklub habe mit seinen Inseraten lediglich seine Arbeit im „freien Spiel der Kräfte“ beworben. Konkret ging es in den Inseraten um Forderungen der SPÖ in puncto Pflegekarenz, Pensionserhöhung, Wohnen und Steuern. „Hier steht mit Sicherheit Rechtsmeinung gegen Rechtsmeinung“, so ein SPÖ-Sprecher. Denn der Klub habe die Zulässigkeit dieser Inserate rechtlich prüfen lassen. Eine Berufung sei daher „nicht auszuschließen“. Für die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht hat die SPÖ vier Wochen Zeit.