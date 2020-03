Entminungsdienst sprengte im Burgenland 250 kg Fliegerbombe

Brisanter Einsatz für Mitarbeiter des Entminungsdienstes am Donnerstag in Jennersdorf: Bei einer Sondierung mit Hilfe einer Drohne wurde nahe des Modellflugplatzes eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Das Kriegsrelikt wurde gesprengt. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, berichtete die Polizei am Freitag.