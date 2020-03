Hofer bestätigt Antritt als Landesparteichef im Burgenland

FPÖ-Obmann Norbert Hofer hat sein Antreten bei der Wahl zum Landeschef der FPÖ Burgenland bestätigt. Er werde beim Landesparteitag am Samstag bei der Wahl zum Landesparteichef kandidieren, sagte ein Sprecher Hofers am Freitag auf APA-Anfrage. Der bisherige burgenländische Obmann Johann Tschürtz war nach den FPÖ-Verlusten bei der Landtagswahl in dieser Funktion zurückgetreten.