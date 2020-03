Spielerin mit dem Uneindeutigen: Tiroler Künstlerin Eva Schlegel wird 60

Wien – Eva Schlegel ist eine der wenigen Künstlerinnen mit Tiroler Wurzeln, die international präsent sind. Und das schon seit sehr jungen Jahren. Hat die heute vor 60 Jahren in Hall geborene Oberhuber-Schülerin doch schon als 35-Jährige den Österreich-Pavillon bei der Biennale von Venedig virtuell (fast) zum Verschwinden gebracht, um 16 Jahre später als Kommissärin Markus Schinwald als Bespieler des Hoffmann-Pavillons auszuwählen. Einen Künstler, der so grundlegend anders tickt als sie selbst.

Um nach diesen Lehrjahren voll durchzustarten. Mit viel beachteten Personalen zwischen Wien, Berlin, Kopenhagen, New York und Peking, aber auch Gastspielen in ihrer alten Heimat, mehrmals in der Reither Galerie Schmidt, in der Taxisgalerie, im BTV-Focus, auf der RLB-Kunstbrücke genauso wie im Landesmuseum.

Wobei in Eva Schlegels künstlerischem Werk das mehr Fragen stellende als Antworten liefernde subtile Spiel mit Erscheinen und Verschwinden immer wieder auftaucht. Seit ihren ganz frühen, auf Blei gedruckten Fotoarbeiten, in denen das Sujet reizvoll in einem poetischen Sfumato verdämmert. Zur schönen Chimäre verunklärt kommen auch ihre Frauenbilder daher, die von ihr durchaus als ihr Kommentar zur Ungleichbehandlung der Geschlechter gemeint sind. Die Kunst nutzt Eva Schlegel aber auch als Möglichkeit, reale wie mentale Grenzen zu überwinden. Reale, wenn sie etwa 2010 im Wiener MAK Hunderte weiße Ballons an die Saaldecke aufsteigen ließ oder 1998 in der Hofhalle der Taxisgalerie raffiniert mit himmlischen Projektionen jongliert hat.