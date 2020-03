Gerichtsstreit um Balkon: „Es geht nicht um die Weihnachtsdekoration“

Innsbruck – In der Causa rund um den so genannten „Weihnachtsbalkon“ in der Innsbrucker Dr.-Glatz-Straße sieht sich Helmuth Schönbichler, eine der beiden Streitparteien, zu Unrecht dem Vorwurf ausgesetzt, es geh­e ihm darum, die Dekoration verhindern zu wollen. Seine Klage habe sich nie gegen den Schmuck an der Fassade und dem Verbindungsgang gerichtet. Vielmehr ging es dabei in einem ersten Punkt darum, gerichtlich feststellen zu lassen, dass es sich bei besagtem Laubengang nicht um eine Privatfläche der anderen Streitpartei, sondern um eine Fläche der Wohnungseigentums­gemeinschaft handelt. Genau das hat das Gericht auch in beiden Instanzen bestätigt – ebenso wie die Tatsache, dass dort ein Schloss zu Unrecht angebracht worden war und zu entfernen ist.