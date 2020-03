WSG Tirol will in Hartberg den „Krieg der Sterne“ gewinnen

Wattens – Thomas Silberberger ist nicht Meister Yoda und Stefan Maierhofer auch nicht Luke Skywalker. Trotzdem befindet sich die WSG Tirol heute (17 Uhr, live Sky) beim letzten Grunddurchgangsmatch der tipico Bundesliga in Hartberg in einem „Krieg der Sterne“.

Denn für die Tiroler geht es vor dem Start in die Qualifikationsrunde am kommenden Wochenende und der damit verbundenen Punkteteilung darum, mit möglichst vielen Zählern in die entscheidende Phase des Abstiegskampfs zu starten. Und am besten auch mit einem „Stern“ hinter dem eigenen Namen. Diese Kennzeichnung bekommen alle Teams, deren Punktezahl bei der Teilung abgerundet wurde – diese Mannschaften würden dann am Ende bei Punktegleichheit vorgereiht werden, das Torverhältnis wäre in diesem Fall bedeutungslos.