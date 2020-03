Der Alltag für den FC Wacker nach dem Cup-Abenteuer heißt FAC

Innsbruck – „Das ist das gute am Fußball, dass nicht viel Zeit zum Nachdenken bleibt, weil es gleich weitergeht“, blickt Lukas Wedl nach dem verlorenen Pokal-Halbfinale in Lustenau schon auf das heutige Liga-Heimmatch des FC Wacker ab 14.30 gegen den FAC. „Trotzdem werde ich diesen Cup-Höhepunkt immer in bester Erinnerung behalten. Die ganze Mannschaft hat Außergewöhnliches geleistet“, ließ der FCW-Goalie die abenteuerliche schwarz-grüne Pokalserie noch einmal kurz Revue passieren, bevor er das Ziel für die restliche Frühjahrssaison definierte: „Wir orientieren uns in der Tabelle nach oben und haben den dritten Platz im Visier.“