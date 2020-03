Schützendes „Zelt“ für Kinder in schwieriger Lage in Absam

Eine Besonderheit im großzügigen neuen Gebäude ist – neben acht Einzelzimmern für die Kinder – eine eigene Garçonnière für Elternbesuche: „Eltern können dort einige Tage wohnen und so auch an den Betreuungsangeboten teilnehmen“, führt Wolfram Brugger, Leiter der Angebote von SOS-Kinderdorf in Innsbruck/Innsbruck-Land, aus. Die Gründe, warum die Kinder nicht bei ihren Eltern leben können, seien ganz unterschiedlich, in der Regel handle es sich um „sehr belastete Familiensysteme“. Diese seien z. B. wegen psychischer Erkrankungen, Delogierung und Armut „stark unter Druck“, die Kinder hätten daher oft schulische Probleme. Es sei dann meist eine Entscheidung der Kinder- und Jugendhilfe, „dass eine besondere Art der Betreuung nötig ist“. Die Perspektive sei aber immer, „dass die Kinder mittelfristig in ihre Familien zurückkehren sollen“. Eben deshalb sei der Aspekt der begleiteten Arbeit mit den Eltern so wichtig. Die Kinder besuchen in Absam übrigens regulär Kindergarten und Schulen.