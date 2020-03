United vor Reise nach Linz im Manchester-Derby gefordert

Manchester United wird vor der Europa-League-Reise nach Linz keine Kräfte schonen. Auf die „Red Devils“ wartet am Sonntag (17.30 Uhr) im Old Trafford das Derby gegen Manchester City. Nach dem 3:0 gegen Derby County im FA-Cup-Achtelfinale ist United bereits neun Pflichtspiele ungeschlagen. Voll eingeschlagen hat der im Winter geholte Portugiese Bruno Fernandes.

Nach durchwachsenen Auftritten im Herbst zeigt United in den vergangenen Wochen konstante Auftritte. Ein Wermutstropfen war das Aus im Ligacup gegen Manchester City. Im Liga-Duell darf United auf ein seit Jahren nicht mehr gekanntes Hochgefühl hoffen. Das „Double“ gegen den Stadtrivalen gab es in der Premier League zuletzt unter Sir Alex Ferguson 2009/10. Der erste Vergleich Anfang Dezember endete mit einem 2:1-Auswärtssieg der Roten.

Ole Gunnar Solskjaer nahm nach dem Sieg in Derby das große Ganze ins Auge. „Wir wollen in allen Bewerben ganz vorne stehen. Darum geht es bei Manchester United“, sagte der Coach. „Wir haben unsere Form gefunden und gut verteidigt. Wir haben jetzt sieben Mal in den vergangenen neun Spielen zu Null gespielt“, merkte der Norweger an. Sechs dieser Spiele hat sein Team auch gewonnen.