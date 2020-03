Nationalpark Hohe Tauern zieht immer mehr Besucher an

„Es gibt erfreuliche Fakten“, erklärt Felipe bei einem Besuch in Lienz. „Wenn man den Winter 2018/19 mit dem Winter 2019/20 vergleicht, so haben wir Besucherzuwächs­e von 40 Prozent bei Schulprogrammen, von 30 Prozent bei Rangertouren und von sechs Prozent bei Veranstaltungen.“ Obwohl die Winter­saison 2020 noch bis Ende April dauert, könne man das aufgrund von Buchungen jetzt schon sagen.

Die Wasserschule in St. Jakob im Defereggen feiert heue­r ihr 20-jähriges Bestehen, und auch da sprechen die Zahlen für sich, meint Nationalpark-Direktor Hermann Stotter. „Pro Jahr kommen zwischen 3000 und 3500 Kinder in die Wasserschule, um den richtigen Umgang mit dieser wertvollen Ressourc­e zu lernen“, sagt Stotter. 83.000 Kinder nahmen in den letzten 20 Jahren an Kursen teil. Die Klimaschule, die für Klimaschutz und nachhaltigen Lebensstil sensibilisieren soll, besteht seit zehn Jahren. Auch sie zieht viele Besucher an, mehr als 25.000 waren es seit der Gründung.