SPÖ wegen Verstoßes gegen Großspendenverbot verurteilt

Die SPÖ soll nun einerseits den Gegenwert der Veranstaltung in Höhe von 150.073,06 Euro bezahlen. Andererseits wurde die Partei zu einer Zahlung von 31.500 Euro verurteilt, weil ihr Parlamentsklub im Wahlkampf Inserate geschalten hatte. Darin sieht der Senat eine verbotene Spende des Klubs an die Partei.

Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer begrüßte die Verurteilung. „Es ist gut, wenn es bei Fehlverhalten zu entsprechenden Konsequenzen kommt. Die eingeübte Praxis großer Parteien, es bei Finanzierung und Transparenz nicht so genau zu nehmen und jede Lücke schamlos auszunutzen, muss ein Ende haben.“ „Auch die noch ausstehenden Urteile zum Gebaren der SPÖ sowie der FPÖ bieten guten Anlass, um Bewegung in die Debatte zur Parteienfinanzierung zu bringen und den Rahmen - wie im Regierungsprogramm vereinbart - deutlich zu verschärfen“, kündigte Maurer weitere Verschärfungen im Gesetz an.

Seitens der SPÖ hieß es hingegen, der Parlamentsklub habe mit seinen Inseraten lediglich seine Arbeit im „freien Spiel der Kräfte“ beworben. Konkret ging es in den Inseraten um Forderungen der SPÖ in puncto Pflegekarenz, Pensionserhöhung, Wohnen und Steuern. „Hier steht mit Sicherheit Rechtsmeinung gegen Rechtsmeinung“, so ein SPÖ-Sprecher. Denn der Klub habe die Zulässigkeit dieser Inserate rechtlich prüfen lassen. Eine Berufung sei daher „nicht auszuschließen“. Für die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht hat die SPÖ vier Wochen Zeit.