Explosion in Tunis nahe US-Botschaft

In der tunesischen Hauptstadt ist ein Anschlag auf die US-Botschaft verübt worden. Wie ein Polizeisprecher in Tunis am Freitag sagte, wurden bei der Explosion mehrere Menschen verletzt. Ein Angreifer habe am Vormittag versucht, in die durch die Polizei gesicherte Botschaft zu gelangen, sei aber gestoppt und getötet worden.