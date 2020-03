Wettlauf der Systeme und ein Europa der drei Kreise

Innsbruck – Großer Andrang herrschte Donnerstagabend in der Buchhandlung Tyrolia in Innsbruck, wo der frühere Wirtschaftskammerpräsident und jetzige Chef der europäischen Wirtschaftskammern, Christoph Leitl, über sein neues Buch diskutierte. Für Leitl hat Europa nur wenige Jahre Zeit, jetzt mutig Weichen in Politik, Bildung, Forschung und Wirtschaft zu stellen, um nicht von China, Indien, den USA und anderen in die Bedeutungslosigkeit abgedrängt zu werden. „Das geht aber sicher nicht mit nationalem Egoismus und im Schlaf­wagen-Tempo.“