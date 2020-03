Automatisiertes Lkw-Dosiersystem greift ab heute

Kufstein – 20 Tage im ersten Halbjahr, 15 im zweiten. So lautet der Lkw-Dosierkalender, den das Land für heuer verordnet hat. Auch der heutige Montag ist so ein angekündigter Dosiertag. Anders als bei den bisherigen Lkw-Bremsen an der Grenze zu Deutschland werden Asfinag, Land und Polizei heute erstmals auf das automatisierte System zurückgreifen. Dieses wurde von der Asfinag in den vergangenen Monaten entlang dieses Autobahnabschnittes installiert, die TT berichtete. Zwar ist der Einsatz von Exekutivbeamten nach wie vor notwendig, jedoch soll es die Arbeit der Beamten nachhaltig entlasten und auch für mehr Verkehrssicherheit sorgen. Dem vorangegangen waren zwei positive Testläufe. Kleine Mängel wurden behoben.

Scharfe Kritik erntet indes der Fonds, den die Wirtschaftskammer Österreich eingesetzt wissen will, um auch den Aufbau von Bahninfrastruktur (Verladeterminals) in Deutschland zu finanzieren. „Das Niveau nach unten in dieser ,Schmarotzerbranche‘ ist grenzenlos und die Politik gut beraten, die Rote Karte zu ziehen“, so Transitforum-Chef Fritz Gurgiser. Wer in Österreich nicht einmal Steuern und Abgaben für Fahrzeug und Fahrer bezahle, habe auch kein Mitspracherecht. Dass Österreich nun das aufzubauen helfen solle, was in Deutschland seit vielen Jahren abgebaut worden sei, sei widersinnig, wettert Gurgiser. (mami)