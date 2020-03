Kardinal Barbarin nach Vertuschungsaffäre zurückgetreten

Frankreichs oberster katholischer Würdenträger ist in einer Missbrauchsvertuschungsaffäre zurückgetreten: Papst Franziskus billigte das Gesuch des Erzbischofs von Lyon, Kardinal Philippe Barbarin, wie die Diözese am Freitag mitteilte. Ende Jänner hatte das Berufungsgericht von Lyon Barbarin von dem Vorwurf freigesprochen, jahrelang den Kindesmissbrauch durch einen Priester gedeckt zu haben.

Der 69-Jährige hatte bereits kurz nach seinem Freispruch gesagt, er sehe seine Zukunft nicht mehr an der Spitze der Erzdiözese Lyon. Er wolle vielmehr als Wallfahrtspriester, als Prediger bei geistlichen Exerzitien oder als Seelsorger in Madagaskar tätig sein, wo er schon in den 1990er Jahren als Priester gearbeitet hatte.