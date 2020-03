Verwaltungsstrafe gegen Klima-Aktivisten aufgehoben

Nachdem bereits drei Mal Richter des Landesverwaltungsgerichts Wien entschieden haben, dass die Polizei bei der Auflösung einer Klima-Demo am 31. Mai 2019 in Wien rechtswidrig gehandelt hat, hat das Gericht nunmehr auch zwei Verwaltungsstrafen gegen einen Aktivisten aufgehoben. Der Deutsche war demnach nicht verpflichtet, sich zu entfernen und habe sich auch nicht aggressiv verhalten.

Der Richter äußerte in seiner Begründung massive Kritik am Polizeieinsatz. Am 31. Mai hatten Aktivisten der Umweltschutzinitiativen „Ende Geländewagen“ und „Extinction Rebellion“ den Ring bei der Urania blockiert. Bei der Auflösung der Blockade kam es zu unverhältnismäßiger Polizeigewalt. Zahlreiche Verfahren wurden und werden seither geführt. Die Polizei handelte in mehreren Fällen rechtswidrig, stellten die Richter bereits wiederholt klar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Beamte.