Novak bringt Österreich im Davis Cup gegen Urus in Führung

Österreichs Tennis-Team führt in der Weltgruppen-Qualifikationsrunde des Davis Cups gegen Uruguay 1:0. Der Niederösterreicher Dennis Novak besiegte am Freitagnachmittag in der Steiermarkhalle von Premstätten Martin Cuevas in 78 Minuten 6:2,6:4. Es ist Novaks siebenter Sieg in seinem zehnten Davis-Cup-Match. Im zweiten Einzel trifft der Niederösterreicher Jurij Rodionov auf Pablo Cuevas.