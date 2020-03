„Narziss und Goldmund“ von Ruzowitzky: Ziemlich beste Freunde

Innsbruck – Der öster­reichische Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky begibt sich auf die Spuren seines französischen Kollegen Jean-Jacques Annaud. Annaud verfilmte 1986 Umberto Ecos Mittel­alterbestseller „Der Name der Ros­e“ als schlammig-starbesetzte Mörderhatz. Nun zieht es auch Ruzowitzky („Die Fälscher“) in eine mitteralterliche Abtei. „Narziss und Goldmund“ – die erste Filmadaption von Herman Hesses gleichnamiger Erzählung überhaupt – kommt in dieser Woche in die Kinos.