Altach 14 Tage ohne Zwischenbrugger: Kicker unter Quarantäne

Der 29-Jährige selbst, der am Donnerstag von der Entscheidung in Kenntnis gesetzt wurde, zeigt keine Symptome und fühlt sich gesund. Deshalb musste er bisher auch keinen Test machen. Laut Auskunft der Gesundheitsbehörde sind darüber hinaus keine weiteren Maßnahmen erforderlich und hat die Sache auf die weiteren Spieler und Betreuer des Clubs auch keine Auswirkungen. Damit geht die Auswärtspartie bei der Admira am Samstag in der letzten Runde des Grunddurchganges programmgemäß über die Bühne.