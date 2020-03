FIS gibt Entscheidung zu Cortina-Finale am Samstag bekannt

Der Internationale Skiverband (FIS) hat seine Entscheidung über die Durchführung des alpinen Ski-Weltcupfinales von 18. bis 22. März in Cortina d‘Ampezzo vertagt. Man werde diese nun am Samstag um 09.00 Uhr bekanntgeben, teilte die FIS mit. Ursprünglich war sie für Freitag 17.00 Uhr angekündigt worden.

Cortina d‘Ampezzo liegt in Venetien und damit in einer Region in Italien, in der nach der Ausbreitung des Coronavirus derzeit spezielle Auflagen gelten. So wäre eine Austragung der Generalprobe für die Weltmeisterschaften 2021 nur ohne Zuschauer möglich.