Bacon-Triptychon könnte bei Auktion 60 Mio. Dollar bringen

Ein Triptychon des britisch-irischen Künstlers Francis Bacon (1909-1992) könnte bei einer Auktion in New York mehr als 60 Millionen Dollar (53,63 Mio. Euro) einbringen. Die drei Bilder des „Triptych inspired by the Oresteia of Aeschylus“ sollen am 13. Mai versteigert werden, teilte das Auktionshaus Sotheby‘s am Freitag in New York mit.