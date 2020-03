Italiens Verband sagte Ski-Weltcup-Finale in Cortina ab

Der Italienische Wintersportverband (FISI) hat das für 18. bis 22. März angesetzte Finale des alpinen Ski-Weltcups in Cortina d‘Ampezzo wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Es wäre dies auch die Generalprobe für die Weltmeisterschaften 2021 gewesen. Der Weltcup geht damit nächste Woche für die Damen mit drei Rennen in Aare und die Herren mit zwei in Kranjska Gora zu Ende.